Прогноз погоды по республике на 13-15 апреля

13 апреля погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по восточным и западным районам республики скажется влияние фронтальных разделов. Переменная облачность. По восточным, а утром и днем и по западным районам республики местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, в отдельных районах воздух будет охлаждаться до 0..+2°С; днем +13..+19°С, по западу страны она составит +6..+12°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

Похолодает.

14-15 апреля территория Беларуси будет находиться в зоне малоподвижных атмосферных фронтов. Ожидается преобладание облачной погоды.

14 апреля временами дожди, в крайних западных районах с мокрым снегом. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью от +1°С по западу до +10°С по востоку страны; днем +4..+11°С, преимущественно по юго-восточной половине страны воздух прогреется до +12..+17°С.

15 апреля временами дожди. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха +2..+9°С, днем +6..+13°С, по юго-востоку страны она составит +14..+16°С.