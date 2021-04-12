На большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды

В истекший период (10-11 апреля) на притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты и притоке Сожа реке Вихра у г. Мстиславль уровни воды опустились ниже отметок выхода воды на пойму. На реке Проня у д. Летяги (приток Сожа) уровень воды опустился ниже опасной высокой отметки.

По состоянию на 12 апреля на большинстве рек страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-26 см. Рост уровней воды отмечается на большем протяжении Днепра и отдельных участках Сожа с интенсивностью 3-6 см за сутки. На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой наблюдаются затруднения в работе речного транспорта.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и г. Лоев, Березине у г. Березино, Соже у г. Кричев и г. Славгород, его притоках реках Остер у д. Ходунь, Проня у д. Летяги, Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

На Припяти у г. Петриков уровень воды достигает опасной высокой отметки, здесь наблюдается спад уровня воды с суточной интенсивностью 1 см.

Температура воды в реках и водоемах составляет от 3,1°C до 11°C.

В ближайшие дни , в результате чего на Припяти у г. Петриков уровень воды опустится ниже опасной высокой отметки, а на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму.