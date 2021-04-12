Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 12 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +13 +19°С. Сегодня в Минске: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +5..+7°С, днем +16..+18 °С, вечером +11..+13°С.

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▪ Опубликовано 12.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36544 | Новости в RSS.

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