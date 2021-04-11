Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 11 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем +13 +19°С. Сегодня в Минске: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +8..+10°С, днем +16..+18 °С, вечером +11..+13°С.

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▪ Опубликовано 11.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36543 | Новости в RSS.

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