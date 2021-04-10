Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-западу небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +12..+18°C. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха утром +2..+4, днем +13..+15, вечером +10..+12°C.

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▪ Опубликовано 10.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36542 | Новости в RSS.

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