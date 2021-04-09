На реках страны будет наблюдаться тенденция к понижению уровней воды

В истекшие сутки на Днепре у г. Жлобин вода вышла на пойму.

По состоянию на 9 апреля на Чигиринском водохранилище сохраняется неполный ледостав, а на озере Дривяты – остаточные забереги.

На реках страны преобладает спад уровней воды и ровный их ход. Рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-8 см наблюдается на всем протяжении Сожа, отдельных участках Немана, Днепра, Березины и Припяти. На Немане у г. Гродно уровень воды превысил отметку, лимитирующую судоходство. Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и г. Лоев, Березине у г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Кричев и г. Славгород, его притоках реках Вихра у г. Мстиславль, Остер у д. Ходунь, Проня у д. Летяги, Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки: на Припяти у г. Петриков на 4 см, здесь наблюдается ровный ход уровня воды; на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги на 6 см, здесь отмечается рост уровня воды с суточной интенсивностью 2 см.

В ближайшие дни на реках страны будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к понижению, в результате чего на притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму.