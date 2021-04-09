Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 9 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый, местами по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +7..+12°C. В Минске переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром 0..-2°C, днем +8..+10°C, вечером +3..+5°C.

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▪ Опубликовано 09.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36536 | Новости в RSS.

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