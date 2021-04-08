Прогноз погоды по республике на 9-11 апреля

9 апреля погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность. Ночью местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый, местами по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0..-5°С, днем +7..+12°С. Атмосферное давление ночью будет интенсивно расти, днем существенно не изменится.

Потеплеет.

10-11 апреля погодные условия в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, распространяющаяся с юго-запада Европы. Днем 10 апреля и ночью 11 апреля в северо-западных районах республики скажется влияние фронтального раздела. 10 апреля облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу республики ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +9..+16°С.

11 апреля переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-западу республики прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6°С, днем +14..+20°С.