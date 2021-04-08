В ближайшие дни на Днепре у г. Жлобин вода выйдет на пойму

В настоящее время на Чигиринском водохранилище наблюдается неполный ледостав, а на озере Дривяты – остаточные забереги.

Рост уровней воды с суточной интенсивностью до 6 см отмечается на Соже, Западной Двине у г. Верхнедвинск, Днепре у г. Жлобин, Березине у г. Березино, Припяти у г. Мозырь. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Немане, Вилии и Западном Буге наблюдается спад уровней воды и ровный их ход.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Кричев и г. Славгород, его притоках реках Вихра у г. Мстиславль, Остер у д. Ходунь, Проня у д. Летяги, Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки: на Припяти у г. Петриков на 4 см, здесь наблюдается ровный ход уровня воды; на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги на 4 см, здесь отмечается рост уровня воды с суточной интенсивностью 2 см.

Уровень воды близок к опасной высокой отметке на Припяти у д. Черничи, до ее достижения остается 15 см, здесь наблюдается спад уровня воды с интенсивностью 1 см за сутки.

В ближайшие дни на реках страны будет преобладать рост уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Жлобин вода выйдет на пойму.