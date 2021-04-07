Прогноз погоды по республике на 8-10 апреля

8 апреля погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -4..+1°С, днем +3..+8°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

9-10 апреля погоду на большей части страны будет определять в основном область повышенного атмосферного давления.

Сохранится облачная с прояснениями погода.

9 апреля преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -4..+1°С, днем +6..+12°С.

10 апреля преимущественно без осадков, лишь днем местами в Витебской области пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +11..+18°С.