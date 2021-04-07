Метеоновости
Прогноз погоды по республике на 8-10 апреля
8 апреля погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -4..+1°С, днем +3..+8°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.
9-10 апреля погоду на большей части страны будет определять в основном область повышенного атмосферного давления.
Сохранится облачная с прояснениями погода.
9 апреля преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -4..+1°С, днем +6..+12°С.
10 апреля преимущественно без осадков, лишь днем местами в Витебской области пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +11..+18°С.
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▪ Опубликовано 07.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36530 | Новости в RSS.
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