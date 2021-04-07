На реках страны будут отмечаться колебания уровней воды

В истекшие сутки на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды превысил опасную высокую отметку.

По состоянию на 7 апреля неполный ледостав наблюдается лишь на озере Дривяты и Чигиринском водохранилище.

Рост уровней воды наблюдается на Западной Двине, Соже, Припяти и отдельных участках Днепра, однако интенсивность роста уменьшилась и составляет 1-13 см за сутки. На Немане, Вилии, Западном Буге и Березине отмечается в основном спад уровней воды и ровный их ход.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Кричев и г. Славгород, его притоках реках Вихра у г. Мстиславль, Остер у д. Ходунь, Проня у д. Летяги, Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки: на Припяти у г. Петриков на 4 см, здесь отмечается рост уровня воды с интенсивностью 1 см за сутки; на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги на 2 см, здесь отмечается рост уровней воды с суточной интенсивностью 4 см.

Уровень воды близок к опасной высокой отметке на Припяти у д. Черничи, до ее достижения остается 14 см, здесь наблюдается ровный ход уровня воды.

В ближайшие дни на реках страны будут отмечаться колебания уровней воды.