Прогноз погоды по республике на 7-9 апреля

7 апреля погоду будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами по юго-востоку страны ожидаются сильные осадки, в основном мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +3..+9°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

8 апреля погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с северо-запада Европы, в дневные часы скажется влияние фронтального раздела.Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории прогнозируются кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -4..+1°С, днем +4..+9°С.

9 апреля страна в основном окажется в области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по Могилевской области пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем +6..+11°С.