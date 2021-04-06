На реке Проня уровень воды достигнет опасной высокой отметки

По состоянию на 6 апреля на озерах Лукомское, Дривяты, Червоное, водохранилищах Чигиринское и Солигорское наблюдается неполный ледостав, лед тает на месте.

Рост уровней воды с суточной интенсивностью до 22 см отмечается на всем протяжении Западной Двины и Сожа, большем протяжении Днепра и в верховье Березины. На Припяти наблюдается ровный ход уровней воды и незначительный (2 см за сутки) их рост. На Немане, Вилии и Западном Буге происходит спад уровней воды с интенсивностью 1-12 см за сутки, в результате чего на Немане у г. Гродно уровень воды достиг отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино, ее притоках реках Свислочь у д. Теребуты и Сушанка у д. Суша, Соже у г. Кричев и г. Славгород, его притоках реках Вихра у г. Мстиславль, Остер у д. Ходунь, Проня у д. Летяги, Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

На Припяти у г. Петриков уровень воды превышает опасную высокую отметку на 3 см, здесь отмечается ровный ход уровня воды.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам: на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги, до ее достижения остается 2 см, здесь отмечается рост уровня воды с интенсивностью 5 см за сутки; на Припяти у д. Черничи, до ее достижения остается 14 см, здесь наблюдается ровный ход уровня воды.

В ближайшие дни на реках бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа и Припяти будет преобладать рост уровней воды, в результате чего на реке Проня у д. Летяги уровень воды достигнет опасной высокой отметки.