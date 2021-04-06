Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 6 апреля Облачно с прояснениями. Местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +4 +9°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха утром 0..+2°С, днем +5..+7 °С, вечером +1..+3°С.

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▪ Опубликовано 06.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36520 | Новости в RSS.

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