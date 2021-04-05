На большинстве рек страны будет наблюдаться рост уровней воды

В истекший период (3-4 апреля) полностью очистились от ледяных образований Западная Двина у г.п. Сураж и водохранилище Красная Слобода. На Соже у г. Кричев, его притоке реке Вихра у г. Мстиславль и Припяти у г. Наровля уровни воды превысили отметки выхода воды на пойму.

По состоянию на 5 апреля на озерах Лукомское, Дривяты, Нарочь, Червоное, водохранилищах Чигиринское, Заславское и Солигорское наблюдается неполный ледостав, лед тает на месте, местами лед подняло.

Рост уровней воды с суточной интенсивностью до 39 см и ровный их ход отмечается на Западной Двине, Вилии, Соже, Припяти, большем протяжении Днепра и Березины. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоках реках Свислочь у д. Теребуты и Сушанка у д. Суша, Соже у г. Кричев и г. Славгород, его притоках реках Вихра у г. Мстиславль, Остер у д. Ходунь, Проня у д. Летяги и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

На Припяти у г. Петриков уровень воды превышает (на 3 см) опасную высокую отметку, здесь отмечается рост уровня воды с интенсивностью 1 см за сутки.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам: на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги, до ее достижения остается 7 см, здесь отмечается рост уровня воды с интенсивностью 6 см за сутки; на Припяти у д. Черничи, до ее достижения остается 14 см, здесь наблюдается ровный ход уровня воды. В ближайшие дни на большинстве рек страны будет наблюдаться рост уровней воды.