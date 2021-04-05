Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 5 апреля (понедельник), в период с 11 до 16 часов во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Сильный порывистый ветер сохранится до конца дня.

Сегодня, 5 апреля (понедельник), в Минске в период с 12 до 16 часов ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Сильный порывистый ветер сохранится до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.