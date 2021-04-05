Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 5 апреля Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по северо-западу небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +7.. +13°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром -1..+1°С, днем +8..+10 °С, вечером +4..+6 °С.

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▪ Опубликовано 05.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36513 | Новости в RSS.

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