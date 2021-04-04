Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 4 апреля Облачно с прояснениями. Местами по юго-восточной половине небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Максимальная температура воздуха +4..+9 °С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха утром -1..+1°С, днем +5..+7 °С, вечером +2..+4 °С.

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▪ Опубликовано 04.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36512 | Новости в RSS.

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