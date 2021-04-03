Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 3 апреля Облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +3..+9°С. в Минске: небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 70-80%). Температура воздуха утром +1.. +3°С, днем +5.. +7°С, вечером +1.. +3°С.

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▪ Опубликовано 03.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36511 | Новости в RSS.

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