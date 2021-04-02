Прогноз погоды по республике на 3-5 апреля

3 апреля погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт. Облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем +3..+9°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Сохранится облачная с прояснениями погода.

4 апреля большая часть террритории страны окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -4..+1°С, днем +4..+9°С.

5 апреля погоду продолжит формировать область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0..-5°С, днем +7..+13°С.