Метеоновости
Прогноз погоды по республике на 3-5 апреля
3 апреля погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт. Облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем +3..+9°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
Сохранится облачная с прояснениями погода.
4 апреля большая часть террритории страны окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -4..+1°С, днем +4..+9°С.
5 апреля погоду продолжит формировать область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0..-5°С, днем +7..+13°С.
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▪ Опубликовано 02.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36510 | Новости в RSS.
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