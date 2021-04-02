В ближайшие дни на большинстве рек сохранится рост уровней воды

По состоянию на 2 апреля лишь на Западной Двине у г.п. Сураж наблюдается ледоход. На озерах и водохранилищах страны сохраняется ледяной покров, однако в нём отмечаются большие пространства с открытой водной поверхностью, лед меняет свою структуру и тает на месте. Выходить на лед нельзя.

На большинстве рек страны наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-14 см, наибольший (до 76 см) суточный рост уровней воды наблюдается на Западной Двине и Днепре на участке Орша – Могилёв.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоках реках Бобр у д. Куты, Свислочь у д. Теребуты и Сушанка у д. Суша, Соже у г. Славгород, его притоках реках Остер у д. Ходунь, Проня у д. Летяги и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, г. Петриков и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

На Припяти у г. Петриков уровень воды достиг опасной высокой отметки при которой ранее наблюдались затопления прибрежных территорий, здесь отмечается рост уровня воды с интенсивностью 1 см за сутки. На Припяти у д. Черничи, до достижения опасной высокой отметки остается 16 см, при суточном росте уровня воды 2 см.

В ближайшие дни на большинстве рек сохранится рост уровней воды, в результате чего на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды приблизится к опасной высокой отметке и может превысить её. На Соже у г. Кричев и его притоке реке Вихра у г. Мстиславль, Припяти у г. Наровля и её притоке реке Пина у г. Пинск уровни воды превысят отметки выхода воды на пойму.