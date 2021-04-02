Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 2 апреля Облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные осадки (в основном дождь). Утром по северу на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем +5..+11°С. Сегодня в Минске ожидается: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха утром 0..+2°C, днем +6 +8°С, вечером +3..+5°C.

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▪ Опубликовано 02.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36505 | Новости в RSS.

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