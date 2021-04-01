Прогноз погоды по республик на 2-4 апреля

2 апреля погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, ночью скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории севера Европы. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +4..+10°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Сохранится облачная с прояснениями погода.

3 апреля погоду в стране будет определять атмосферный фронт, смещающийся с территории Северной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории республики прогнозируюся кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5..+2°С, днем +4..+10°С.

4 апреля республика останется в зоне теряющего активность атмосферного фронта, смещающегося на юго-восток страны. Местами по стране пройдет кратковременный мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -6..+1°С, днем +5..+10°С.