На большинстве рек рост уровней воды сохранится

По состоянию на 1 апреля вскрылась Западная Двина у г.п. Сураж, здесь в настоящее время наблюдается ледоход.

Ледяной покров на озерах и водохранилищах под воздействием тёплого воздуха меняет свою структуру, прочность, темнеет и тает на месте, в нём отмечаются большие пространства с открытой водной поверхностью. Выходить на лед нельзя.

На большинстве рек происходит рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-15 см, наибольшая (до 103 см за сутки) интенсивность роста уровней воды наблюдается на Западной Двине и Днепре на участке Орша – Могилёв.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоках реках Бобр у д. Куты, Свислочь у д. Теребуты и Сушанка у д. Суша, Соже у г. Славгород, его притоках реках Остер у д. Ходунь и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, г. Петриков и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам: на Припяти у д. Черничи, до ее достижения остается 18 см, здесь отмечается рост уровня воды с интенсивностью 1 см за сутки; на Припяти у г. Петриков, до ее достижения остается 1 см, здесь отмечается рост уровня воды с суточной интенсивностью 2 см.

В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится, в результате чего на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды достигнет отметки выхода воды на пойму, а на Припяти у г. Петриков уровень воды превысит опасную высокую отметку.