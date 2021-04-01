Прогноз погоды по Беларуси на день 1 апреля.

Увеличение облачности. Местами, а по Гродненской и Витебской областям на большей части территории дожди, по северу с мокрым снегом. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +13..+19°С, по северу +6..+12°С. Сегодня в Минске: увеличение облачности. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). В утренние часы слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха утром +6..+8°С, днем +14..+16°С, вечером +3..+5°С.