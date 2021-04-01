Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 1 апреля.
Увеличение облачности. Местами, а по Гродненской и Витебской областям на большей части территории дожди, по северу с мокрым снегом. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +13..+19°С, по северу +6..+12°С. Сегодня в Минске: увеличение облачности. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). В утренние часы слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха утром +6..+8°С, днем +14..+16°С, вечером +3..+5°С.
Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 1 апреля.»
▪ Опубликовано 01.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36500 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 1 апреля.».