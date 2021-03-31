Прогноз погоды по республике на 1-3 апреля

1 апреля ночью погоду в Беларуси будет определять область повышенного давления; днем - атмосферный фронт, смещающийся с севера Европы. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами, а по Гродненской и Витебской областям на большей части территории пройдут дожди, по северу с мокрым снегом. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем +13..+19°С, по северу она составит +6..+12°С. Атмосферное давление будет падать.

Похолодает. Сохранится облачная с прояснениями погода.

2 апреля погоду в стране обусловит атмосферный фронт, смещающийся в юго-восточном направлении, вслед за которым с территории Северной Европы начнет распространяться холодная воздушная масса. Ночью на большей части территории, днем местами по стране, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах прогнозируются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северной четверти порывистый. Температура воздуха ночью от -3°С по северо-западу до +7°С по юго-востоку страны, днем +4..+11°С.

3 апреля погоду в стране будет определять атмосферный фронт, смещающийся с территории Северной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +4..+10°С.