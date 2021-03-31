В ближайшие дни на реках страны продолжится рост уровней воды

В истекшие сутки полностью очистился от ледяных образований приток Припяти река Птичь у д. Дараганово.

По состоянию на 31 марта лишь на Западной Двине у г.п. Сураж отмечается неполный ледяной покров и лед тает на месте.

На озерах и водохранилищах наблюдается ледяной покров с полыньями и закраинами, однако структура льда меняется, лед темнеет и тает на месте. Выходить на лед опасно.

На реках отмечается рост уровней воды весеннего половодья с интенсивностью 1-47 см за сутки.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоках реках Свислочь у д. Теребуты и Сушанка у д. Суша, Соже у г. Славгород, его притоках реках Остер у д. Ходунь и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, г. Петриков и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам: на Припяти у д. Черничи, до ее достижения остается 19 см, здесь отмечается ровный ход; на Припяти у г. Петриков, до ее достижения остается 3 см, здесь отмечается рост уровня воды с суточной интенсивностью 1 см.

В ближайшие дни на реках страны продолжится рост уровней воды, вскроется Западная Двина у г.п. Сураж.