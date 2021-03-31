Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 31 марта Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит +13..+19°С, местами по юго-западу воздух будет прогреваться до +21°С. В Минске днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +10..+12°С, днем +14..+16°С, вечером +9..+12°С.

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▪ Опубликовано 31.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36496 | Новости в RSS.

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