На Днепре у г. Речица вода выйдет на пойму

В истекший период (27-28 марта) полностью очистились от ледяных образований Западная Двина у г. Улла, Неман у г. Столбцы, Днепр у г. Жлобин, Березина у г. Березино, Сож у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель, его приток река Проня у д. Летяги.

По состоянию на 29 марта ледостав неполный сохраняется лишь на Западной Двине у г.п. Сураж, а на притоке Припяти реке Птичь у д. Дараганово отмечаются забереги.

На водохранилищах и озерах наблюдается ледостав, ледостав с полыньями и закраинами, структура льда меняется, лед темнеет и тает на месте.

Почти повсеместно на реках страны наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-32 см.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоках реках Свислочь у д. Теребуты и Сушанка у д. Суша, Соже у г. Славгород, его притоках реках Беседь у д. Светиловичи и Остер у д. Ходунь, Припяти у д. Черничи, г. Петриков и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам: на Припяти у д. Черничи, до ее достижения остается 19 см, здесь отмечается рост уровня воды с суточной интенсивностью 1 см; на Припяти у г. Петриков, до ее достижения остается 7 см, здесь отмечается рост уровня воды с суточной интенсивностью 2 см. В ближайшие сутки рост уровней воды на реках продолжится, в результате чего на Днепре у г. Речица вода выйдет на пойму.