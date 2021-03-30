Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 30 марта Облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, по северу порывистый. Максимальная температура воздуха +8 +14°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Местами по городу слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха утром +5..+7°С, днем +8..+10°С, вечером +7..+9°С.

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▪ Опубликовано 30.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36491 | Новости в RSS.

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