Прогноз погоды по республике на 30-31 марта, 1 апреля

30 марта погоду в Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, по западной половине +5..+7°С, днем +8..+14°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

31 марта погоду будет определять теплая воздушная масса, распространяющаяся с территории Западной Европы. Ночью и утром в центральных и восточных районах республики сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром местами по Минской и Витебской областям, а по Могилевской и Гомельской областям на большей части территории кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4..+9°С, днем +13..+19°С, по юго-западу местами до +21°С.

1 апреля погодные условия в стране продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса, в северо-западных районах скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем местами по стране, а по Витебской и Гродненской областям на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью +4..+9°С, днем +12..+19°С, по югу республики местами до +21°С, в северных районах +8..+11°С.