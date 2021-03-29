Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 29 марта Увеличение облачности. Местами по стране кратковременные дожди. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +7..+13°С. В Минске: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром -1.. +1°С, днем +9.. +11°С, вечером +5.. +7°С .

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▪ Опубликовано 29.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36487 | Новости в RSS.

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