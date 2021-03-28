Метеоновости

Прогноз по Беларуси на день 28 марта Облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Максимальная температура воздуха +5.. +10°С, по востоку до +14°С. Сегодня в Минске: облачно. Кратковременный дождь. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха утром +4..+5°С, днем +5..+7°С, вечером +3..+5°С.

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▪ Опубликовано 28.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36486 | Новости в RSS.

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