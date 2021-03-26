Прогноз погоды по республике на 27-29 марта

27 марта погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами будет сгущаться туман. Ветер южный слабый до умеренного, днем местами по западу порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +11..+17°С. Атмосферное давление существенно не изменится. 28-29 марта погодные условия в основном будут формировать атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, смещающиеся с территории Западной Европы.

28 марта облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0..+5°С, днем +5..+11°С.

29 марта облачно с прояснениями. Местами по стране, ночью по востоку, а днем по юго-западу на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +4..+11°С.