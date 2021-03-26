Вода выйдет на пойму на отдельных участках рек Днепра и Припяти

В истекшие сутки полностью очистились от ледяных образований Западная Двина у г. Полоцк, ее притоки реки Дрыса и Оболь, Днепр на участке Орша – Могилев, Березина у г. Светлогорск, ее приток река Сушанка, притоки Сожа реки Вихра, Остер, Ипуть, а также приток Припяти река Случь.

По состоянию на 26 марта забереги сохраняются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Столбцы, Днепре у г. Жлобин, Березине у г. Березино, Соже у г. Гомель, его притоке реке Проня, а также притоке Припяти реке Птичь. Ледоход наблюдается на Западной Двине у г. Улла, Соже у г. Славгород, его притоке реке Беседь.

Ледостав и ледостав неполный еще сохраняется в верховьях рек Западная Двина и Сож. На водохранилищах и озерах отмечается ледостав, местами в нем наблюдаются полыньи и закраины.

Рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-8 см почти повсеместно происходит на реках бассейна Припяти, на остальных реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-22 см за сутки.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, его притоках реках Проня у д. Летяги и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

На Припяти у д. Черничи и г. Петриков уровни воды близки к опасным высоким отметкам, до их достижения остается 21 см и 15 см соответственно.

В ближайшие дни характер погоды будет способствовать таянию ледового покрова на водоемах и дальнейшему очищению рек от ледяных образований. На реках будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению, в результате чего вода выйдет на пойму на Днепре у г. Речица и Припяти у г. Петриков.