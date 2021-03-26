Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 марта Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +9 +11°С, по западной половине до +13°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром +3..+5°С, днем +9..+11°С, вечером +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 26.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36480 | Новости в RSS.

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