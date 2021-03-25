Прогноз погоды по республике на 26-28 марта

26 марта погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -3..+3°С, по юго-востоку до -5°С; днем +6..+11°С, по западной половине до +13°С. Атмосферное давление будет расти.

27 марта территория страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -2..+5°С, днем +8..+15°С.

28 марта скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0..+5°С, днем +4..+11°С.