В уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет

В истекшие сутки вскрылись и частично очистились от ледяных образований Западная Двина у д. Улла, ее приток река Усвяча у д. Новоселки и приток Сожа река Беседь у д. Светиловичи. Полностью очистились от ледяных образований Березина у г. Борисов и приток Западной Двины река Полота у д. Янково.

По состоянию на 25 марта забереги, шугоход и ледоход наблюдаются на большем протяжении рек бассейнов Сожа и Западной Двины, отдельных участках рек бассейна Березины, Днепре на участке Орша – Жлобин, Немане у г. Столбцы и отдельных притоках Припяти. Ледостав с полыньями и закраинами сохраняется лишь на Западной Двине на участке исток – Сураж, Днепре на участке исток – Смоленск, Соже на участке исток – Кричев. На водохранилищах и озерах наблюдается ледостав, лед тает на месте, местами в ледяном покрове отмечаются пространства с открытой водной поверхностью.

Среднесуточный ход температуры воздуха сдерживает повышение уровней воды на реках, в связи с этим на реках страны наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-16 см. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, его притоках реках Проня у д. Летяги и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

На притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды опустился ниже опасной высокой отметки, здесь наблюдается спад уровня воды с суточной интенсивностью 8 см.

В ближайшие сутки таяние ледяного покрова и очищение рек ото льда продолжатся, в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет.