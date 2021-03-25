Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 25 марта Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Максимальная температура воздуха будет колебаться от +2°С по северо-западу до +10°С по югу. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром -3.. -6°C, днем +5.. +7°C, вечером +1 ..+3°C.

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▪ Опубликовано 25.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36475 | Новости в RSS.

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