Метеоновости
Будут отмечаться небольшие колебания уровней воды
В истекшие сутки вскрылись Днепр у г. Орша, Сож у г. Славгород, приток Припяти река Птичь у д. Дараганово, полностью очистились от ледяных образований Днепр у г. Речица и Березина у г. Бобруйск.
По состоянию на 24 марта на Западной Двине у п.г.т. Сураж и д. Улла, ее притоке реке Усвяча у д. Новоселки, Соже у г. Кричев, его притоке реке Беседь у д. Светиловичи отмечается ледостав с полыньями и закраинами, лед тает на месте. На водохранилищах и озерах наблюдаются ледостав, ледостав с полыньями и закраинами, местами лед потемнел.
В связи с отрицательными ночными температурами воздуха, на отдельных участках рек наблюдается небольшой спад уровней воды и ровный их ход. Рост уровней воды сохраняется на большинстве рек бассейнов Припяти и Сожа, отдельных реках бассейнов Западной Двины, Немана, Вилии, Западного Буга и Днепра. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, его притоках реках Проня у д. Летяги и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.
Уровень воды превышает опасную высокую отметку на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги, здесь наблюдается ровный ход уровня воды.
В ближайшие сутки в уровенном режиме рек будут отмечаться небольшие колебания уровней воды с тенденцией к повышению, очищение рек от ледяных образований продолжится.
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▪ Опубликовано 24.03.21 | гидрологи Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36474
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