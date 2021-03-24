Будут отмечаться небольшие колебания уровней воды

В истекшие сутки вскрылись Днепр у г. Орша, Сож у г. Славгород, приток Припяти река Птичь у д. Дараганово, полностью очистились от ледяных образований Днепр у г. Речица и Березина у г. Бобруйск.

По состоянию на 24 марта на Западной Двине у п.г.т. Сураж и д. Улла, ее притоке реке Усвяча у д. Новоселки, Соже у г. Кричев, его притоке реке Беседь у д. Светиловичи отмечается ледостав с полыньями и закраинами, лед тает на месте. На водохранилищах и озерах наблюдаются ледостав, ледостав с полыньями и закраинами, местами лед потемнел.

В связи с отрицательными ночными температурами воздуха, на отдельных участках рек наблюдается небольшой спад уровней воды и ровный их ход. Рост уровней воды сохраняется на большинстве рек бассейнов Припяти и Сожа, отдельных реках бассейнов Западной Двины, Немана, Вилии, Западного Буга и Днепра. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, его притоках реках Проня у д. Летяги и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Уровень воды превышает опасную высокую отметку на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги, здесь наблюдается ровный ход уровня воды.

В ближайшие сутки в уровенном режиме рек будут отмечаться небольшие колебания уровней воды с тенденцией к повышению, очищение рек от ледяных образований продолжится.