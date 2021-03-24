Прогноз погоды по республике на 25-27 марта

25 марта погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -1..-7°С, местами по северо-западу 0..+2°С, днем от +2°С по северо-западу до +10°С по югу. Атмосферное давление существенно не изменится.

26-27 марта территория страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления под влиянием умеренно теплой воздушной массы, поступающей с территории Западной Европы.

26 марта преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем +6..+12°С.

27 марта преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +7..+12°С, по юго-западу до +14°С.