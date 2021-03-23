Прогноз погоды по республике на 24-26 марта

24 марта погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, местами -10..-12°С, максимальная днем +3..+9°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

25 марта погоду в нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северо-западу скажется влияние неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с территории Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северо-западу небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -2..-9°С, по северо-западу местами -1..+1°С; днем +4..+9°С.

26 марта в Беларуси скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с территории Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью от +3°С по северо-западу до -6°С по юго-востоку, днем +4..+11°С.