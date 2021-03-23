Рост уровней воды наблюдается на ряде рек

В истекшие сутки вскрылся приток Западной Двины река Дрыса у д. Дерновичи, полностью очистился ото льда приток Днепра река Друть у д. Городище.

По состоянию на 23 марта ледостав с полыньями и закраинами наблюдается на Западной Двине у п.г.т. Сураж и д. Улла, ее притоке реке Усвяча у д. Новоселки, Днепре у г. Орша, Соже на участке Кричев – Славгород, его притоке реке Беседь у д. Светиловичи и притоке Припяти реке Птичь у д. Дараганово. На водохранилищах и озерах отмечается ледостав, ледостав с полыньями и закраинами, местами лед потемнел.

Рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-11 см наблюдается на всем протяжении Сожа и Припяти, отдельных участках Немана, Вилии, Днепра и Березины. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, его притоках реках Проня у д. Летяги и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

На притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды на 4 см превышает опасную высокую отметку, здесь наблюдается небольшой (1 см за сутки) рост уровня воды.

В ближайшие сутки указанная выше гидрологическая обстановка существенно не изменится, на Припяти у г. Мозырь вода выйдет на пойму.