Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 марта Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по югу пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит +1..+6°С. В Минске днем переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха утром -5..-8°C, днем +2..+4°С, вечером 0..-2°C.

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▪ Опубликовано 23.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36463 | Новости в RSS.

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