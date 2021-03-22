Прогноз погоды по республике на 23-25 марта

23 марта ночью и утром погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -4..-9°С, местами по северу -10..-13°С, в юго-западных районах -1..-3°С, днем +1..+6°С. Атмосферное давление будет расти.

24-25 марта погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления.

24 марта ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -2..-8°С, местами до -10°С, днем +2..+9°С.

25 марта ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -6..+1°С, по юго-востоку страны местами до -8°С, днем +3..+10°С.