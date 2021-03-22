Рост уровней воды на большинстве рек замедлился

В истекший период (20-21 марта) вскрылись Днепр у г. Могилев и г. Жлобин, Березина у г. Бобруйск и у г. Светлогорск, приток Западной Двины река Полота у д. Янково, приток Сожа река Остер у д. Ходунь. На большинстве рек отмечался рост уровней воды, в результате чего на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды достиг опасной высокой отметки, на притоке Березины реке Сушанка у д. Суша на непродолжительное время уровень воды превышал отметку выхода воды на пойму.

По состоянию на 22 марта ледостав с полыньями и закраинами наблюдается на Западной Двине у п.г.т. Сураж и д. Улла, Днепре у г. Орша, Соже на участке Кричев – Славгород, отдельных их притоках и на притоке Припяти реке Птичь. На водохранилищах и озерах наблюдается ледостав толщиной от 16 см до 34 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи.

В связи отрицательными температурами воздуха рост уровней воды весеннего половодья на большинстве рек замедлился. Суточные подъемы уровней воды с интенсивностью до 19 см наблюдаются на всем протяжении Сожа и Припяти, отдельных участках Западной Двины, Немана, Днепра и Березины. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, его притоках реках Проня у д. Летяги и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М.Викоровичи, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

На притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды превышает опасную высокую отметку.

В ближайшие сутки существенных изменений в уровенном и ледовом режимах рек не ожидается.