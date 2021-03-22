Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 марта Облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах сохранится слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем -1..+5°C. Сегодня в Минске: местами по городу возможны небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег) (вероятность осадков 30-40%). Утром сохранится слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха утром -3..-5°C, днем 0..+2°C, вечером 0..-2°C.

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▪ Опубликовано 22.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36456 | Новости в RSS.

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