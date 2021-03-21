Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 марта Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (снег, мокрый снег), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -2..+4°C. В Минске: кратковременные осадки (снег, мокрый снег) (вероятность осадков 80-90%), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха утром -1.. -3°C, днем -1..+1°C, вечером -1.. -3°C.

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▪ Опубликовано 21.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36454 | Новости в RSS.

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