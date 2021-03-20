Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 марта Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -1..+5°C. В Минске местами по городу небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха утром -3 -5°C, днем 0..+2°C, вечером -2..-4°C.

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▪ Опубликовано 20.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36451 | Новости в RSS.

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