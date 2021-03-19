Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 марта

20 марта погоду в Беларуси будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса. Облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -2..-7°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -8..-10°С, днем -1..+5°С. Атмосферное давление ночью и утром будет расти, днем падать.

Сохранится облачная с прояснениями погода.

21 марта ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Балтийского моря. Ночью местами по Витебской области, утром и днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2..-7°С, днем -1..+5°С.

22 марта погоду будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с северо-запада Европы, по юго-востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта. Местами по стране, а по юго-востоку на большей части территории пройдут кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью 0..-5°С, днем -2..+4°С.