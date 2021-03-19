Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 марта
20 марта погоду в Беларуси будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса. Облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -2..-7°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -8..-10°С, днем -1..+5°С. Атмосферное давление ночью и утром будет расти, днем падать.
Сохранится облачная с прояснениями погода.
21 марта ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Балтийского моря. Ночью местами по Витебской области, утром и днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2..-7°С, днем -1..+5°С.
22 марта погоду будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с северо-запада Европы, по юго-востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта. Местами по стране, а по юго-востоку на большей части территории пройдут кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью 0..-5°С, днем -2..+4°С.
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▪ Опубликовано 19.03.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36450 | Новости в RSS.
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